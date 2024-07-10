Из-за дождей остановлено движение поездов на ряде маршрутов

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Из-за проливных дождей, которые 9-10 июля идут в западных и центральных районах страны, Корейская железнодорожная корпорация (KORAIL) и министерство сухопутных территорий и транспорта приняли решение ограничить движение поездов на ряде маршрутов. Ограничения вступили в силу с начала движения поездов 10 июля и продлятся до тех пор, пока не удастся обеспечить их безопасную эксплуатацию. В частности, полностью прекращено движение на участках Тэчжон-Тэгу, Тэчжон-Иксан, Чхонан-Иксан и Кимчхон-Ёнчжу. Администрация KORAIL объяснила прекращение движения затоплением путей, оползнями и камнепадами. Движение скоростных поездов KTX не прекращалось, но до 40 рейсов прибыли на конечные станции с задержками, составившими от 20 минут до 1 часа 40 минут. Стоимость билетов на отменённые поезда возмещается в полном размере.