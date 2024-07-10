Профсоюз Samsung Electronics объявил бессрочную забастовку

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10 июля профсоюз компании Samsung Electronics объявил «бессрочную всеобщую забастовку», требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда. После трёхдневной забастовки, которая должна была закончиться 10 июля, профсоюз планировал провести ещё одну пятидневную забастовку, начиная с 15 июля. Однако он изменил свой план и сразу объявил бессрочную забастовку, поскольку администрация компании не пыталась возобновить переговоры. К всеобщей забастовке решили присоединиться более 6 тысяч сотрудников Samsung Electronics. Они требуют повысить заработную плату на 5,6%, установить выходной в день основания профсоюза и компенсировать экономические потери из-за забастовки. Администрация согласна повысить заработную плату максимум на 5,1%. В течение первых трёх дней забастовки сбоев в производстве не было. Администрация рассматривает возможность временной замены отсутствующих сотрудников.