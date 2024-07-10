Ли Чжэ Мён стремится вновь возглавить оппозицию

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Депутат Национального собрания РК Ли Чжэ Мён, бывший лидер главной оппозиционной Демократической партии Тобуро, объявил 10 июля о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера партии. Выборы состоятся в августе. «Я отдам все свои силы, чтобы превратить «сегодняшнее отчаяние» в «обнадёживающее завтра»,- заявил Ли Чжэ Мён на пресс-конференции. Подчеркнув необходимость сосредоточиться на повышении уровня жизни простых людей и развитии таких передовых областей как искусственный интеллект, он предложил, чтобы РК поставила цель к 2035 году ввести четырёхдневную рабочую неделю. Касаясь внешней политики, он подчеркнул, что построение мира важнее, чем демонстрация военной мощи для сдерживания других стран. «Цель дипломатии – национальные интересы, и практический подход к ней имеет важное значение»,– сказал Ли Чжэ Мён. В июне он ушёл в отставку с поста лидера партии, чтобы принять участие в выборах. Устав партии запрещает действующему председателю партии выдвигать свою кандидатуру на новый срок.