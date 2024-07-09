На саммите НАТО принята совместная декларация

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Лидеры стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) «решительно осуждают экспорт Северной Кореей артиллерийских снарядов и баллистических ракет, который нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, и с большой обеспокоенностью отмечают углубление связей между Северной Кореей и Россией». Об этом говорится в совместной декларации, принятой 10 июля на саммите НАТО в Вашингтоне. В ней также выражена обеспокоенность ростом военной активности Ирана. Прямая военная поддержка, которую Северная Корея и Иран оказывают России, «серьёзно влияет на евроатлантическую безопасность и подрывает глобальный режим нераспространения». Кроме того, Китай передаёт России «материалы двойного назначения, такие как компоненты вооружений, оборудование и для российского оборонного сектора». Тем самым Китай создаёт «системные» проблемы евроатлантической безопасности,- говорится в декларации. Лидеры стран-членов НАТО подчеркнули необходимость сотрудничества с четырьмя партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе - РК, Японией, Австралией и Новой Зеландией. «Индо-Тихоокеанский регион важен для НАТО, учитывая, что события в этом регионе напрямую влияют на евроатлантическую безопасность»,- подчёркивается в документе.