Президент РК проводит в Вашингтоне двусторонние встречи

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Президент РК Юн Сок Ёль, находящийся в Вашингтоне для участия в саммите НАТО, проводит двусторонние встречи. 10 июля он встретился с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Участники встречи выразили обеспокоенность расширением военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой. Они договорились тесно сотрудничать с мировым сообществом в направлении нормализации ситуации на Корейском полуострове, поскольку безопасность Северо-Восточной Азии связана с безопасностью Северной Атлантики. Ранее в тот же день Юн Сок Ёль встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и мировым проблемам. Главы РК и Германии договорились совместно с мировым сообществом противодействовать военному сближению Пхеньяна и Москвы. В ходе встречи Юн Сок Ёля с премьер-министром Канады Джастином Трюдо выражена надежда на развитие сотрудничества двух стран в сфере безопасности с помощью встреч министров иностранных дел и обороны в формате 2+2. В ходе встречи южнокорейского лидера с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом была достигнута договорённость об активизации сотрудничества в разработках и производстве полупроводников.