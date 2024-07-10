Банк Кореи заморозил учётную ставку на уровне 3,5%

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11 июля Совет по денежно-кредитной политике Банка Кореи принял решение сохранить учётную ставку на уровне 3,5%. Она остаётся неизменной с февраля прошлого года после семи повышений в период с апреля 2022 года по январь 2023 года. Принимая решение о замораживании учётной ставки, в Банке Кореи учли рост долгов домохозяйств и неопределённость в отношении инфляции. Экспертам необходимо оценить, продолжит ли инфляция тенденцию к замедлению, и какое влияние окажут ситуация на валютном рынке, цены на жильё и долги домохозяйств на финансовую стабильность. Сроки снижения учётной ставки будут рассмотрены позднее в этом году,- говорится в заявлении банка. Замораживание учётной ставки Банка Кореи последовало за решением Федеральной резервной системы США в седьмой раз подряд оставить базовую процентную ставку по кредитам на стабильном уровне между 5,25% и 5,50%.