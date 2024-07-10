Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Культура

Фильм режиссёра Хон Сан Су приглашён на фестиваль в Локарно

Write: 2024-07-11 13:51:06Update: 2024-07-11 14:19:27

Фильм режиссёра Хон Сан Су приглашён на фестиваль в Локарно

Photo : YONHAP News

Фильм южнокорейского режиссёра Хон Сан Су «Суючхон» (By The Stream) приглашён в конкурсную программу Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария), который пройдёт с 7 по 17 августа. Об этом сообщили 11 июля в продюсерской компании «Чонвон». В фильме рассказана история преподавателя женского университета, которая просит своего дядю по материнской линии, не работающего уже несколько лет, поставить пародию. Премьера фильма в РК состоится во втором полугодии. Режиссёр Хон Сан Су приглашён на фестиваль в Локарно в четвёртый раз. В 2015 году его фильм «Прямо сейчас, а не после» был удостоен высшей награды «Золотой леопард». В 2013 году он был удостоен приза за лучшую режиссуру фильма «Наша Сон Хи». Кинофестиваль в Локарно, который проводится с 1946 года, считается одним из шести крупнейших кинофестивалей в мире.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >