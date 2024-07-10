В РК растёт бюджетный дефицит

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За период с января по май текущего года бюджетные доходы составили в РК 258 трлн 200 млрд вон (187 млрд долларов). Это на 1 трлн 600 млрд вон (1 млрд 100 млн долларов) больше, чем за тот же период прошлого года,- сообщили 11 июля в министерстве планирования и финансов. Налоговые поступления сократились из-за сокращения корпоративных доходов, но поступления из неналоговых источников увеличились. Бюджетные расходы за первые пять месяцев года составили 310 трлн 400 млрд вон (225 млрд долларов). Они увеличились на 23 трлн вон (17 млрд долларов) в годовом исчислении. В результате бюджетный дефицит составил 52 трлн 200 млрд вон (37 млрд 800 млн долларов), что на 22 трлн (16 млрд долларов) или 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Это второй по величине бюджетный дефицит в экономической истории страны за пять первых месяцев года. Абсолютный максимум в 77 трлн 900 млрд вон был достигнут в 2020 году из-за денежных раздач населению, пострадавшему от пандемии COVID-19.