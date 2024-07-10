Более 10 млн жителей РК старше 65 лет

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По данным министерства административного управления и безопасности РК, 10 млн 62 жителя страны относятся к возрастной категории старше 65 лет. Это 19,51% общей численности населения, составляющего в общей сложности 51 млн 270 тыс. человек. В числе представителей старшей возрастной группы 4 млн 430 тыс. мужчин и 5 млн 570 тыс. женщин. В столичном регионе, включающем города Сеул и Инчхон, а также провинцию Кёнгидо, проживают 4 млн 490 тыс. пожилых людей старше 65 лет. Это 17,24% населения столичного региона. В других регионах страны проживают 5 млн 510 тыс. пожилых людей, что составляет 21,84% населения. Доля пожилых людей вплотную приблизилась к 20% общей численности населения РК. После пересечения данной границы южнокорейское общество станет «сверхстарым».