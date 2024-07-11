РК и США подтвердили готовность противостоять угрозам КНДР

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«Любая ядерная атака Северной Кореи против РК будет встречена быстрым, подавляющим и решительным ответом». Об этом говорится в совместном заявлении, которое президенты РК и США Юн Сок Ёль и Джо Байден приняли по итогам переговоров, состоявшихся 11 июля в Вашингтоне. Они прошли в рамках саммита Организации Североатлантического Договора (НАТО). Участники переговоров отметили «огромный прогресс» в их совместных усилиях по сдерживанию, принципы которого заложены в Вашингтонской декларации, принятой лидерами двух стран в прошлом году. Как сообщил представитель администрации южнокорейского президента Ким Тхэ Хё, глава Белого дома заявил, что приверженность Вашингтона расширенному сдерживанию в отношении РК подкреплена всем спектром возможностей США, включая ядерный. Южнокорейский лидер, в свою очередь, подтвердил, что оборонительные возможности Сеула внесут значительный вклад в общую обороноспособность альянса. Лидеры РК и США обсудили также вопросы обмена информацией во время кризисов и чрезвычайных ситуаций, ядерного и стратегического планирования, поддержку южнокорейской стороной ядерных операций США и проведения совместных учений. Как отметил представитель администрации южнокорейского президента, впервые указано, что ядерные ресурсы США будут переданы союзникам для сдерживания ядерной угрозы Северной Кореи.