Минимальная зарплата в РК впервые превысит 10 тыс. вон в час

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12 июля комиссия по минимальной заработной плате, в состав которой входят представители работодателей, профсоюзов и трудящихся, приняла решение установить минимальную заработную плату в 2025 году в размере 10.030 вон (7,28 доллара) в час. Это на 1,7% больше, чем в текущем году. Таким образом, минимальная зарплата составит в 2025 году 2 млн 100 тыс. вон (1.525 долларов) в месяц при 40-часовой рабочей неделе. Минимальная оплата труда превысит 10 тысяч вон в час впервые после того, как с 1988 года она определяется ежегодно. Повышение минимальной зарплаты затронет не менее трёх миллионов работающих южнокорейцев. Министерство труда и занятости должно официально объявить минимальную зарплату на следующий год не позднее 5 августа. До этого времени представители работодателей и работающих могут представить обоснованные возражения. Если они будут признаны справедливыми, комиссия должна будет вернуться к рассмотрению ставки минимальной зарплаты. До сих пор подобных прецедентов не было.