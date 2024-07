Photo : YONHAP News

Музыкальное видео Like Ooh-Ahh группы TWICE набрало более 500 миллионов просмотров на платформе YouTube. Как сообщила компания JYP Entertainment, полумиллиардную отметку видео преодолело 11 июля. Like Ooh-Ahh стал восьмым музыкальным клипом TWICE, достигшим такого результата, после TT, Likey, What is Love?, Fancy, Cheer Up, I Can't Stop Me и Feel Special. Кроме того, 24 видео группы набрали более ста миллионов просмотров, что является максимальным показателем среди женских музыкальных коллективов мира.