В РК сохраняется восстановление экономики

Photo : KBS News

Восстановление южнокорейской экономики ускоряется благодаря активному экспорту, устойчивому производству и восстановлению потребительской активности. Об этом говорится в «Зелёной книге», ежемесячном отчёте об экономической ситуации в стране, представленной 12 июля министерством планирования и финансов. Тем не менее, неопределённость в мировой экономике сохраняется из-за неустойчивой геополитической ситуации в связи с региональными кризисами. Ещё одним препятствием к восстановлению экономики является ужесточение торгового регулирования в ряде стран. Правительство будет активно реализовывать ключевые политические меры для стабилизации цен, поддержки мелких торговцев и стимулирования роста уровня жизни населения,- говорится в «Зелёной книге». Согласно правительственным данным, южнокорейский экспорт вырос в июне на 5,1%, но розничные продажи, промышленное производство и инвестиции в производственные мощности сократились.