РК призывает Японию отказаться от притязаний на острова Токто

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РК в очередной раз выразила решительный протест Японии, которая подтвердила свои территориальные притязания на принадлежащие РК острова Токто в Восточном море. 12 июля на заседании кабинета министров Японии была утверждена «Белая книга по обороне» за 2024 год. В ней говорится, в частности, что «Такэсима» (японское название Токто) является частью японской территории, но территориальная проблема остаётся нерешённой. Токто – это территория РК исторически, географически и согласно международному праву. Следовательно, притязания Японии нарушают территориальный суверенитет РК,- заявил представитель министерства иностранных дел РК Им Су Сук. Японии следует осознать, что её заявления не помогают построению двусторонних отношений, ориентированных на будущее,- добавил он.