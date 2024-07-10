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Политика

РК призывает Японию отказаться от притязаний на острова Токто

Write: 2024-07-12 14:59:23Update: 2024-07-12 15:03:40

РК призывает Японию отказаться от притязаний на острова Токто

Photo : YONHAP News

РК в очередной раз выразила решительный протест Японии, которая подтвердила свои территориальные притязания на принадлежащие РК острова Токто в Восточном море.  12 июля на заседании кабинета министров Японии была утверждена «Белая книга по обороне» за 2024 год. В ней говорится, в частности,  что «Такэсима» (японское название Токто) является частью японской территории, но территориальная проблема остаётся нерешённой.  Токто – это территория РК исторически, географически и согласно международному праву. Следовательно, притязания Японии нарушают территориальный суверенитет РК,- заявил представитель министерства иностранных дел РК Им Су Сук. Японии следует осознать, что её заявления не помогают построению двусторонних отношений, ориентированных на будущее,- добавил он. 
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