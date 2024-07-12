Президент РК пожелал Дональду Трампу скорейшего выздоровления

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«Я потрясён ужасным политическим насилием. Я желаю бывшему президенту США Дональду Трампу скорейшего выздоровления». Об этом президент РК Юн Сок Ёль написал 14 июля в своём аккаунте в социальной сети X. «Корейский народ солидарен с народом Америки»,- добавил он. Узнав о покушении на Дональда Трампа, южнокорейский лидер заявил, что он шокирован случившимся. В тот же день пресс-секретарь президента РК Ким Су Гён опубликовала заявление, осуждающее нападение. «Правительство РК решительно осуждает любую форму политического насилия. Мы разделяем чувства американского народа, который потрясён трагическим инцидентом»,- говорится в заявлении. 13 июля Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, получил огнестрельное ранение в правое ухо во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Стрелок был убит штурмовой группой Секретной службы, охраняющей Трампа. Его личность установлена.