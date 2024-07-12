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Корея: Юг-Север

Пхеньян угрожает Сеулу ответом на пропагандистские листовки

Write: 2024-07-15 10:33:00Update: 2024-07-15 14:55:25

Пхеньян угрожает Сеулу ответом на пропагандистские листовки

Photo : YONHAP News

Сеул должен быть готов заплатить «очень высокую цену» за рассылку антипхеньянских листовок через межкорейскую границу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 14 июля агентством ЦТАК от имени заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. «Грязные листовки и другие вещи» были обнаружены накануне в 17 местах в приграничных районах КНДР. Все эти предметы были сожжены в соответствии с правилами обращения с «предметами, сброшенными противником». «Несмотря на неоднократные предупреждения, южнокорейская сторона не прекращает эту грубую и грязную игру». Со стороны Севера последуют ответные меры,- говорится в заявлении.  Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК выступил с ответным заявлением. В нём говорится, что Северная Корея будет нести ответственность за ущерб, нанесённый воздушными шарами с грузом мусора и отходов, которые запускаются в направлении РК.
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