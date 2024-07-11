Пять регионов РК объявлены особыми зонами бедствия

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15 июля президент РК Юн Сок Ёль объявил пять регионов в центре и на юге страны, пострадавших от проливных дождей, особыми зонами бедствия. Это уезд Ёндон-гун провинции Чхунчхон-Пукто, город Нонсан и уезд Сочхон-гун провинции Чхунчхон-Намдо, уезд Ванчжу-гун провинции Чолла-Пукто и уезд Ёнян-гун провинции Кёнсан-Пукто. Как сообщила представитель администрации президента Ким Су Гён, в этих регионах завершён подсчёт ущерба, нанесённого дождями. После окончании работы правительственной комиссии в других пострадавших регионах, список особых зон бедствия может увеличиться. Глава государства распорядился как можно скорее завершить оценку ущерба, нанесённого всем регионам страны. Он призвал сотрудников администрации, правительство и местные органы власти заранее подготовиться к тому, что дожди могут продолжиться. Статус особых зон бедствия предполагает оказание пострадавшим регионам финансовой помощи из бюджета, предоставление пособий и льгот местным жителям, включая отсрочку по кредитам и налоговые льготы.