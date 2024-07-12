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Политика

Администрация президента отвергает слушания по импичменту Юн Сок Ёлю

Write: 2024-07-15 15:27:00Update: 2024-07-15 15:28:28

Администрация президента отвергает слушания по импичменту Юн Сок Ёлю

Photo : YONHAP News

Администрация президента РК не будет участвовать в парламентских слушаниях по импичменту главе государства, инициированных оппозицией. 15 июня представитель администрации назвал такие слушания «антиконституционными и противозаконными».  На прошлой неделе депутаты Национального собрания от главной оппозиционной Демократической партии Тобуро и других оппозиционных партий, входящих в парламентский комитет по законодательству и судебной системе, одобрили предложение о слушаниях. Правящая партия Сила народа опротестовала данное решение как незаконное.  Тем не менее, слушания назначены на 19 и 26 июля. Онлайн-петиция, размещённая 20 июня на сайте Национального собрания, с призывом к отставке Юн Сок Ёля с поста президента собрала более миллиона подписей. В соответствии с законодательством, петиция, собравшая в течение месяца более 50 тысяч подписей, направляется н рассмотрение в профильный парламентский комитет. 
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