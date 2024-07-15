РК и Израиль развивают технологическое сотрудничество

Министерство промышленности, торговли и энергетики РК и управление инноваций Израиля провели 16 июля в Соннаме провинции Кёнгидо «День инноваций РК и Израиля-2024». В мероприятии приняли участие представители деловых кругов двух стран, в том числе, южнокорейских компаний Samsung Electronics, Hyundai Motors и LG Electronics. Израиль представляли такие компании-производители полупроводников как Classiq Technologies, TriEye и NewPhotonics. Особое внимание было уделено расширению обменов в сферах полупроводников и интеллектуальных мобильных устройств. Стороны договорились поддерживать конкурентоспособные проекты через двусторонние исследовательские фонды. Если в 2020 году были лишь 7 заявок на совместные технологические проекты между южнокорейским и израильским бизнесом, то в прошлом году уже 34. С 2021 года правительства двух стран инвестировали 93 миллиона долларов в 206 проектов.