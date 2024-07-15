Юн Сок Ёль: Альянс РК и США повышен до уровня «ядерного союза»

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Альянс РК и США повышен до уровня «ядерного союза», способного сдерживать любые угрозы со стороны Северной Кореи. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 16 июля на заседании кабинета министров. «США могут направить свои ядерные активы на Корейский полуострове как в военное, так и в мирное время»,- добавил южнокорейский лидер. На прошлой неделе президенты РК и США приняли в Вашингтоне руководящие принципы ядерного сдерживания и ядерных операций на Корейском полуострове. В ходе визита в США Юн Сок Ёль посетил Индо-Тихоокеанское командование на Гавайях, где подчеркнул важность совместных оборонительных возможностей двух стран для противодействия северокорейским угрозам. Президент познакомил участников заседания с результатами двусторонних встреч с лидерами 12 стран и генсеком НАТО. Он отметил, что союз РК с другими партнёрами НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе - Японией, Австралией и Новой Зеландией - имеет важное значение для безопасности страны.