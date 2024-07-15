Президент РК призвал правительство поддержать пострадавшие регионы

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Регионам страны, пострадавшим от проливных дождей, должна быть оказана всемерная поддержка. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 16 июля на заседании кабинета министров. При этом особое внимание должно быть уделено пяти регионам в центре и на юге страны, которые пострадали в наиболее значительной степени и объявлены особыми зонами бедствия. Это уезд Ёндон-гун провинции Чхунчхон-Пукто, город Нонсан и уезд Сочхон-гун провинции Чхунчхон-Намдо, уезд Ванчжу-гун провинции Чолла-Пукто и уезд Ёнян-гун провинции Кёнсан-Пукто. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших от стихии. Он распорядился мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы жители пострадавших регионов могли как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Президент напомнил, что на этой неделе в ряде районов продолжатся сильные дожди, поэтому список особых зон бедствия может увеличиться. В связи с тем, что в последние годы объём осадков и причиняемый ими ущерб растут, необходимо фундаментально изменить систему реагирования на стихийные бедствия,- добавил глава государства.