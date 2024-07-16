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На всей территории РК усилились муссонные дожди, которые отличаются особой интенсивностью в центральных и южных районах страны. По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и катастрофами, по состоянию на утро 17 июля в провинции Чолла-Намдо затоплены 161 частный дом, несколько автомобильных парковок и 275 гектаров сельскохозяйственных угодий. В 20 городах, провинциях и уездах страны были временно эвакуированы 599 человек, 254 человека до сих по находятся в пунктах временного размещения. Кроме того, повреждены десять участков автомобильных дорог, зарегистрированы четыре случая временного отключения электроэнергии. Утром 17 июля сильные дожди прошли на севере провинции Кёнгидо. По состоянию на 7 часов утра суммарное количество осадков в пограничном пункте Пханмунчжом составило 269 мм, а в волости Мунсан-ып города Пхачжу - 148 мм. Впервые с начала текущего года предупреждение о сильных осадках было выпущено для столичного региона.