Спикер парламента РК предложил пересмотреть Конституцию

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Спикер Национального собрания РК У Вон Сик предложил подготовить проект поправок в Конституцию страны и провести референдум одновременно с местными выборами в 2026 году. Выступая 17 июля на церемонии по случаю Дня Конституции, У Вон Сик заявил, что Национальное собрание 22-го созыва должно добиться внесения кардинальных поправок в Основной закон страны. Он предложил создать специальный комитет по подготовке поправок. Если президент страны и парламентарии встретятся лично и проведут широкомасштабные дискуссии, вероятность пересмотра Конституции будет намного выше,- добавил У Вон Сик. Прошлые попытки пересмотреть Конституцию 1987 года, которая ограничивает пребывание на посту президента одним пятилетним сроком, потерпели неудачу из-за противоречий между политическими силами, а также между президентом и парламентом. В соответствии с законом, поправки в Конституцию РК должны одобрить не менее чем две трети депутатов Национального собрания, а затем большинство участников общенационального референдума, в котором должны принять участие более половины граждан страны, имеющих право голоса.