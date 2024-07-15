Государственный музей РК посетило рекордное число иностранцев

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В первой половине текущего году в Государственном музее РК побывало рекордное количество иностранцев – 94.951 человек. Это на 34,5% больше, чем за тот же период прошлого года, и на 55,6% больше, чем в первой половине допандемийного 2019 года. Если нынешняя тенденция сохранится, по итогам года число иностранных посетителей превысит 200 тысяч человек. Как сообщил представитель администрации музея, такой существенный рост вызван растущим глобальным интересом к корейской культуре и общим ростом числа иностранных туристов. За тот же период музей посетили порядка 1,5 миллиона южнокорейцев, что на 16,6% меньше, чем в прошлом году. Это можно объяснить тем, что в прошлом году в музее проводилось много выставок, привлекающих посетителей. В этом году таких выставок не было. В 2023 году музей посетили в общей сложности 4.180.285 человек, и он занял шестое место по посещаемости среди ста крупнейших музеев мира.