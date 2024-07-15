ОАЭ могут объявить тендер на строительство новой АЭС

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Правительство ОАЭ рассматривает возможность строительства новой АЭС. В частности, рассматривается возможность объявления до конца года конкурса на строительство второй атомной электростанции (АЭС) в стране. Об этом 17 июля в интервью агентству Reuters сообщил постоянный представитель ОАЭ при МАГАТЭ по совместительству посол ОАЭ в Австрии Хамад аль-Кааби. По его словам, окончательного решения по тендеру пока не принято, но правительство активно изучает этот вопрос. Новая АЭС может состоять из 2-4 реакторов, отметил он. С 2021 года в ОАЭ действует АЭС «Барака» с четырьмя энергоблоками мощностью 5.600 МВт. Этот объект, расположенный в 270 км к западу от Абу-Даби, был построен консорциумом под руководством Корейской электроэнергетической корпорации. Между тем Хамад аль-Кааби отметил, что в новом проекте ОАЭ не будут отдавать РК статус приоритетного партнёра с тем, чтобы дать равные возможности всем потенциальным участникам конкурса.