В РК растёт ущерб от дождей

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На всей территории РК продолжаются муссонные дожди, в результате которых фиксируется значительный ущерб. По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и катастрофами, по состоянию на 6 часов утра 18 июля по стране затоплены 209 частных домов. Из-за угрозы затопления и оползней были эвакуированы 887 жителей 36 городов, уездов и округов. 312 из них до сих пор находятся в пунктах временного размещения. Зафиксировано 158 случаев повреждения автодорог. Затоплены 279 гектаров сельскохозяйственных угодий. Между тем министерство административного управления и безопасности повысило уровень предупреждения об угрозе сильных дождей со «Бдительность» до «Осторожность». По состоянию на 18 июля количество городов и уездов, в которых объявлено предупреждение об опасности оползней, было расширено до 25. Как сообщили в Корейском управлении лесного хозяйства, в их числе территории города Инчхона, провинций Кёнгидо, Канвондо и Чхунчхон-Намдо.