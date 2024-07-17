Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

В РК растёт ущерб от дождей

Write: 2024-07-18 10:38:14Update: 2024-07-18 11:14:48

В РК растёт ущерб от дождей

Photo : YONHAP News

На всей территории РК продолжаются муссонные дожди, в результате которых фиксируется значительный ущерб. По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и катастрофами, по состоянию на 6 часов утра 18 июля по стране затоплены 209 частных домов. Из-за угрозы затопления и оползней были эвакуированы 887 жителей 36 городов, уездов и округов. 312 из них до сих пор находятся в пунктах временного размещения. Зафиксировано 158 случаев повреждения автодорог. Затоплены 279 гектаров сельскохозяйственных угодий. Между тем министерство административного управления и безопасности повысило уровень предупреждения об угрозе сильных дождей со «Бдительность» до «Осторожность». По состоянию на 18 июля количество городов и уездов, в которых объявлено предупреждение об опасности оползней, было расширено до 25. Как сообщили в Корейском управлении лесного хозяйства, в их числе территории города Инчхона, провинций Кёнгидо, Канвондо и Чхунчхон-Намдо.
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >