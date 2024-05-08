РК построит два энергоблока АЭС в Чехии

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Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики (KHNP) выбрана приоритетным партнёром в тендере на строительство двух новых блоков АЭС в Чехии. Об этом решении было объявлено 17 июля правительством Чехии. Нынешний проект, крупнейший в истории Чехии, предусматривает строительство до четырёх энергоблоков на территории АЭС «Дукованы» и «Темелин». Пока утверждено решение о строительстве 5-го и 6-го блоков на АЭС «Дукованы». Стоимость проекта оценивается в 400 млрд крон или 17,3 млрд долларов. Стоимость контракта с южнокорейской стороной будет обсуждаться в ходе последующих переговоров. Решение по исполнителю проекта строительства 3-го и 4-го энергоблоков АЭС «Темелин» будет принято позже. Ожидается, что окончательный контракт будет подписан в марте 2025 года. В министерстве промышленности, торговли и энергетики РК намерены создать рабочую группу по переговорам, чтобы оказать максимальную поддержку KHNP в переговорах по контракту.