США допустят союзников к обслуживанию военных объектов

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Пентагон запускает инициативу по допуску стран-союзниц к госпрограммам по техобслуживанию и обеспечению оружия и военных объектов США за рубежом. Прежде данные задачи возлагались исключительно на министерство обороны, командование и американские профильные компании. Об этом было заявлено 17 июля на встрече с представителями прессы. Новая система будет внедряться поэтапно с этого года. Для начала новый формат партнёрства будет отработан на базе Индо-Тихоокеанского командования, которое отвечает за военный контингент США на Корейском полуострове. В командовании сообщили о планах по задействованию пяти стран-союзниц в регионе, в числе которых может быть РК. Помощник министра обороны США по вопросам устойчивого развития Кристофер Лоуман отметил, что новый подход к данному вопросу был избран в связи с пониманием важности оперативности в условиях скоротечности современных конфликтов.