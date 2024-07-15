Президент РК отметил успехи в отрасли атомной энергетики

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РК в очередной раз подтвердила конкурентоспособность своей отрасли атомной энергетики. Об этом 17 июля заявил президент РК Юн Сок Ёль, комментируя новость о победе Корейской корпорации гидро- и атомной энергетики (KHNP) в тендере на строительство двух новых блоков АЭС «Дукованы» в Чехии. Глава государства поблагодарил сограждан за активную поддержку, а также деловые круги, представителей правительства и отрасли атомной энергетики за работу в тесном сотрудничестве. Южнокорейский лидер также призвал заинтересованные ведомства и круги приложить максимум усилий для заключения итогового контракта по проекту в Чехии. В администрации президента отметили, что после вступления в должность глава государства при каждом удобном случае обсуждал с чешской стороной преимущества южнокорейский отрасли атомной энергетики. Юн Сок Ёль подчеркнул, что нынешний успех является крупнейшим за последние 15 лет после получения заказа на строительство АЭС «Барака» в ОАЭ.