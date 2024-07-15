Президент РК предложил кандидатуру министра науки и ИКТ

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Президент РК Юн Сок Ёль предложил кандидатуру Ю Сан Има, профессора кафедры материаловедения и инжиниринга Сеульского государственного университета, на должность министра науки и информационно-коммуникационных технологий. Об этом 18 июля сообщил глава администрации президента Чон Чжин Сок. По его словам, Ю Сан Им имеет большой опыт научных исследований, в частности в сфере материаловедения, за его плечами многолетний опыт участия в многочисленных проектах в области НИОКР. Эти и другие качества Ю Сан Има делают его идеальной кандидатурой для руководства научно-технической политикой страны в эпоху значительных инноваций и технологических революций, добавил он. Вместе с этим Юн Сок Ёль предложил ряд других кадровых перестановок в национальном консультативном совете по объединению, министерстве малого, среднего и венчурного бизнеса, управлении по координации политики правительства.