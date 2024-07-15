Завершена оценка дефицита врачей-интернов

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17 июля медицинские учреждения РК завершили оценку дефицита врачей-интернов в поликлиниках и больницах, в которых они проходят обучение и практику. Соответствующий доклад был представлен в комитет по оценке условий стажировки при министерстве здравоохранения и соцобеспечения. Итоговые данные оценки планируется опубликовать 18 июля. Предполагается, что на рабочие места не вернётся большинство молодых специалистов, которые ушли с больниц в знак протеста по плану увеличения приёма в медицинские вузы, а с 22 июля начнется набор врачей-интернов на второе полугодие. Правительство РК подчеркнуло необходимость разработать устойчивую систему здравоохранения с целью снизить зависимость от врачей-интернов. Данная инициатива будет реализована в пилотном режиме на базе крупных многопрофильных больниц с сентября текущего года. Власти призывают Корейскую медицинскую ассоциацию и врачей-интернов принять участие в деятельности комитета по вопросам медицинской реформы, подчеркнув возможность проведения переговоров за исключением требований об отмене увеличения квот в медицинских вузах и отмены административного приказа о возвращении на рабочие места.