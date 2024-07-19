РК и Турция сотрудничают в сфере налогобложения

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Сеул и Анкара завершили переговоры по пересмотру соглашения об избежании двойного налогообложения. Обновлённый документ вступит в силу на территории РК 21 июля, сообщили в министерстве планирования и финансов РК. В рамках новых договорённостей налоговая ставка на дивиденды будет снижена с 20% до 15%. Для ассоциированных компаний с долей владения 25% и более она уменьшится с 15% до 10%. Соглашение также предусматривает снижение налоговой ставки в отношении процентного дохода с 15% до 10%. Уплаченные в одной стране налоговые сборы будут учтены фискальными органами другой страны для недопущения двойного налогообложения. Новые ставки налогообложения начнут действовать с 1 января 2025 года. В министерстве планирования и финансов РК подчеркнули, что вступление в силу пересмотренного соглашения приведёт к снижению налоговой нагрузки для южнокорейских компаний в Турции и будет способствовать расширению экономического сотрудничества между двумя странами.