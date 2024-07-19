РК, США и Япония расширяют формат учений Freedom Edge

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РК, США и Япония договорились о проведении международных военных учений Freedom Edge в более расширенном формате. Решение было принято по итогам совещания 18 июля в Токио с участием глав объединённых комитетов начальников штабов вооружённых сил трёх стран – Ким Мён Су, Чарльза Брауна и Ёсихидэ Ёсиды. В совместном заявлении для прессы сообщается, что стороны договорились развивать сотрудничество в целях поддержания мира и безопасности в регионе, а также сдерживания угроз. Freedom Edge стали первыми универсальными учениями трёх стран, проведёнными в воздухе, на море, под водой и в киберпространстве. Они проходили с 27 по 29 июня в море к югу от острова Чечжудо. Договорённость о проведении трёхсторонних учений на постоянной основе была достигнута в августе 2023 года по итогам саммита в Кэмп-Дэвиде. Нынешнее решение о расширении формата понимается, как стремление сторон увеличить сроки и военные ресурсы, привлекаемые к учениям. Детали этого вопроса будут определены в ходе последующих консультаций.