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Наука

Стандарты РК в сфере ИИ получили международный статус

Write: 2024-07-19 11:53:01Update: 2024-07-19 11:55:33

Стандарты РК в сфере ИИ получили международный статус

Photo : YONHAP News

Разработанные в РК стандарты оценки качества и управления данными в целях обеспечения безопасности и стабильности технологий искусственного интеллекта (ИИ) получили международный статус. По данным министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, Международная организация по стандартизации (ISO) и Международная электротехническая комиссия (IEC) приняли такое решение по двум запросам о «стандартах работы с данными ИИ в целях распространения умных информационных технологий», которые были разработаны Корейским научно-исследовательским институтом электроники и телекоммуникаций. Данные стандарты предоставляют методы и средства оценки, обработки и улучшения качества данных в процессе разработки моделей ИИ. В министерстве отметили, что данное событие имеет большое значение в связи с тем, что речь идёт о первых в мире стандартах, нацеленных на обеспечение безопасности и стабильности ИИ в сегменте работы с данными.
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