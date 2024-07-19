Стандарты РК в сфере ИИ получили международный статус

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Разработанные в РК стандарты оценки качества и управления данными в целях обеспечения безопасности и стабильности технологий искусственного интеллекта (ИИ) получили международный статус. По данным министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, Международная организация по стандартизации (ISO) и Международная электротехническая комиссия (IEC) приняли такое решение по двум запросам о «стандартах работы с данными ИИ в целях распространения умных информационных технологий», которые были разработаны Корейским научно-исследовательским институтом электроники и телекоммуникаций. Данные стандарты предоставляют методы и средства оценки, обработки и улучшения качества данных в процессе разработки моделей ИИ. В министерстве отметили, что данное событие имеет большое значение в связи с тем, что речь идёт о первых в мире стандартах, нацеленных на обеспечение безопасности и стабильности ИИ в сегменте работы с данными.