Верховный суд признал права однополых гражданских супругов

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Однополый гражданский супруг может быть зарегистрирован в качестве иждивенца застрахованного лица в рамках государственной медицинской системы страхования. Такое решение 18 июля вынес Верховный суд РК по иску гражданина Со Сон Ука в отношении Корпорации государственной медстраховки с требованием отменить решение о наложении страховых взносов на его безработного гражданского супруга. Суд указал на отсутствие оснований для непредоставления статуса иждивенца в рамках однополого гражданского брака. По его мнению, действия Корпорации являются дискриминацией по признаку сексуальной ориентации. Между тем, решение Верховного суда не является признанием однополых браков. В то же время оно даёт возможность обсудить данный вопрос с точки зрения расширения понятия «супруга» в рамках Гражданского кодекса и Закона о семье, а также в рамках проблемы признания статуса иждивенца однополого гражданского супруга в действующей системе медстрахования.