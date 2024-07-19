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В РК усиливают защиту новорождённых

Write: 2024-07-19 13:45:40Update: 2024-07-19 14:43:13

В РК усиливают защиту новорождённых

Photo : KBS News

19 июля в РК вступает в силу система автоматического уведомления профильных ведомств о факте рождения ребёнка в медучреждениях. Ранее данная обязанность возлагалась на родителей новорождённого, которые были обязаны сообщить властям в 14-дневный срок после родов. По мнению министерства здравоохранения и соцобеспечения, инициатора данного нововведения, автоматическая система уведомления о рождении поможет защитить жизнь и здоровье детей. Одновременно вступает в действие система «защищённых родов». Она предусматривает оказание помощи в обследовании и проведении родов на основе анонимности роженицам, находящимся в сложной экономической и социальной ситуациях, исключающих возможность дальнейшего воспитания и ухода за ребёнком. Данная мера нацелена на предотвращение случаев, когда социально уязвимые роженицы с целью избежания автоматического уведомления о рождении ребёнка рожают вне медучреждений, после чего оставляют новорождённого. Система «защищённых родов» является крайней мерой, поэтому роженицам будет предоставляться консультационная помощь для того, чтобы убедить их не отказываться от ребёнка.
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