Политическое противостояние в РК усиливается

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В парламентском комитете по законодательству и судебно-правовым вопросам проводятся слушания по петиции об инициировании проекта импичмента президенту РК Юн Сок Ёлю. Незадолго до этого депутаты от правящей партии Сила народа выступили с жёстким протестом против этого слушания, собравшись перед залом комитета. Парламентарий Квон Сон Дон заявил, что данное слушание, которое проводится без решения пленарного заседания Национального собрания и носит характер расследования, является незаконным и недействительным. Глава фракции Чху Гён Хо в ходе внутреннего заседания заявил, что председатель вышеуказанного комитета от оппозиционной Демократической партии Тобуро, назвавший себя «воином-охранником» председателя партии Ли Чжэ Мёна, в одностороннем порядке проводит антиконституционное слушание. В оппозиционной партии, в свою очередь, заявили, что данное слушание было организовано по воле народа и соответствует Конституции.