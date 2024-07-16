С 1 по 20 июля экспорт РК увеличился на 18,8%

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В период с 1 по 20 июля объём южнокорейского экспорта составил 37 млрд 171 млн долларов, увеличившись на 18,8% в годовом исчислении. Об этом сообщили 22 июля в таможенном управлении. Зарубежные поставки полупроводников увеличились на 57,5%, нефтепродуктов - на 28,4%, продукции металлургии - на 8,8%, легковых автомобилей - на 1,8%. Одновременно экспорт морских судов сократился на 49,1%, высокоточных приборов - на 3,4%, беспроводных средств связи - на 1,3%. Экспорт в Китай вырос на 20,4%, в США - на 13,4%, в Евросоюз - на 3,3%. Импорт в указанный период вырос на 14,2%, составив 37 млрд 221 млн долларов. Импорт сырой нефти вырос на 40%, полупроводников - на 15,5%, а газа - на 31,1%. При этом импорт оборудования для производства полупроводников снизился на 3,6%, а угля - на 29,9%. Дефицит торгового баланса составил 50 млрд долларов. За тот же период прошлого года торговый баланс был профицитным, составив 1,5 млрд долларов.