В Париж прибыла основная часть спортивной делегации РК

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Вечером 20 июля в Париж прибыла основная часть олимпийской делегации РК, в составе которой 30 спортсменов и 18 представителей Корейского спортивного и олимпийского комитета. Церемония открытия Олимпиады состоится 26 июля, но предварительные соревнования по нескольким видам спорта пройдут до официальной церемонии открытия. 25 июля пройдут мужские и женские индивидуальные рейтинговые раунды по стрельбе из лука. В тот же день южнокорейские гандболистки сыграют предварительный матч с командой Германии. В общей сложности 143 южнокорейских спортсмена примут участие в соревнованиях по 21 из 32 видов спорта. Их цель – завоевать не менее пяти золотых медалей. Бадминтонисты, стрелки, лучники, пловцы и дзюдоисты тренируются в спортивном лагере в парижском пригороде Фонтенбло. Позднее на этой неделе в Париж прибудут южнокорейские участники соревнований по прыжкам в воду, тхэквондо и конному спорту.