Photo : YONHAP News

Южнокорейская бойз-группа Enhypen заняла второе место в американском чарте Billboard 200 со своим вторым студийным альбомом Romance: Untold. Billboard 200 оценивает самые популярные альбомы недели в США, подсчитывая число их эквивалентных единиц. Кроме продаж альбомов на физических носителях, учитываются стриминг и продажи в цифровом формате. Группа Enhypen собрала 124 тысячи эквивалентных единиц альбомов, в том числе, 117 тысяч физических продаж альбомов. Альбом содержит 10 треков, первый из которых XO (Only If You Say Yes), является романтической песней в жанре поп. Последний трек - многоязычная версия песни Highway 1009 - доступен исключительно на физическом альбоме.