Тайфун «Кэми» может затронуть Корейский полуогстров

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Тайфун «Кэми», зародившийся во второй половине дня 20 июля в западной части Тихого океана к востоку от Филиппин, на следующий день повернул на северо-восток. 24 июля он пройдёт вдоль восточного побережья Китая к северо-востоку от Тайваня, а 26 июля выйдет на сушу южнее Шанхая после прохождения через Восточно-Китайское море. Как сообщили 22 июля в Корейской метеорологической администрации, в настоящее время «Кэми» представляет собой небольшой тайфун, но по мере продвижения на север его сила возрастает. В момент приближения к китайскому побережью он станет сильным тайфуном с давлением в эпицентре 945 гектопаскалей. Максимальная скорость ветра в центре тайфуна составит 45 метров в секунду (162 км в час), а радиус влияния расширится до 420 км. Даже если «Кэми» непосредственно не затронет Корейский полуостров, он может вытолкнуть в центральные районы РК большое количество тропического водяного пара, что может привести к сильным муссонным дождям. Если вся сила тайфуна придётся на Шанхай, дождевые облака могут переместиться с ветром в северные или центральные районы Корейского полуострова, вызвав дожди.