Спецпредставители президента РК направляются в Чехию

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23 июля начальник управления политики администрации президента Сон Тхэ Юн и министр промышленности, торговли и энергетики Ан Док Кын отправились в Чехию в качестве специальных представителей главы государства. Они встретятся в Праге с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и министром промышленности и торговли Йозефом Сикелой, с которыми обсудят вопросы, касающиеся дальнейшего участия южнокорейского консорциума в тендере на строительство двух ядерных реакторов. Это, в частности, создание горячей линии связи между правительствами РК и Чехии. Специальные представители передадут правительству Чехии благодарственное письмо президента Юн Сок Ёля. Стоимость проекта составляет 17 млрд 300 млн долларов. Если тендер завершится в пользу южнокорейского консорциума, РК во второй раз в своей истории будет строить АЭС за рубежом. В 2009 году она выиграла контракт на строительство АЭС Барака в Объединённых Арабских Эмиратах.