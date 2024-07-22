Gracenote: РК получит на Олимпиаде в Париже девять золотых медалей

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По мнению экспертов американской аналитической компании Gracenote, которая публикует прогнозы перед каждыми Олимпийскими играми, южнокорейские спортсмены получат в Париже девять золотых медалей и займут десятое место в общем зачёте. Как указано в последней версии Виртуальной таблицы медалей от 22 июля, команда РК выиграет также четыре серебряные и 13 бронзовых медалей. В июньском прогнозе Gracenote заявляла, что РК выиграет восемь золотых, пять серебряных и 16 бронзовых медалей. Заявленная цель Корейского спортивного и олимпийского комитета - пять золотых медалей и примерно 15-е место в общем зачёте. По мнению экспертов Gracenote, три из девяти золотых медалей будут получены в стрельбе из лука, две - в фехтовании, по одной - в бадминтоне, спортивном скалолазании, тхэквондо и тяжёлой атлетике. Эксперты Gracenote предсказывали, что на Олимпийских играх 2020 года в Токио РК выиграет семь золотых, девять серебряных и четыре бронзовые медали. Однако фактически она финишировала с шестью золотыми, четырьмя серебряными и десятью бронзовыми медалями.