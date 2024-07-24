Ожидаемая инфляция снизилась в июле до 2,9%

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По данным Банка Кореи, ожидаемая инфляция, то есть, прогноз роста цен в течение года, составила в текущем месяце 2,9%, сократившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Она опустилась ниже 3% впервые с марта 2022 года, поскольку рост ощущаемых цен на сельскохозяйственную продукцию и переработанные пищевые продукты замедлился, что привело к общему снижению темпов роста потребительских цен. Однако изменения в ситуацию могут внести такие факторы как повышение тарифов на коммунальные услуги, рост цен на сельскохозяйственную продукцию из-за неблагоприятных погодных условий, а также колебания валютных курсов. Индекс потребительских настроений составил 103,6 пункта, увеличившись на 2,7 пункта по сравнению с предыдущим. Данный показатель растёт второй месяц подряд, что указывает на преобладание оптимистических настроений над пессимистическими. Индекс потребительских настроений рассчитан по результатам опроса 2.500 домохозяйств, проведённого с 10 по 17 июля.