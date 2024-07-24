Дипломаты РК и КНР обсудили вопросы сотрудничества

24 июля в Сеуле состоялись переговоры заместителей министров иностранных дел РК и Китая Ким Хон Гюна и Ма Чжаосюя, в ходе которых обсуждались вопросы сотрудничества по ключевым региональным и глобальным вопросам. Это были первые переговоры на высоком уровне с декабря 2021 года, когда две страны провели по видеосвязи встречу министров иностранных дел. Южнокорейская сторона выразила соболезнования в связи с гибелью людей в результате проливных дождей в китайских провинциях Шэньси и Сычуань, пожелав скорейшей ликвидации последствий стихии. В ходе обсуждения региональных проблем Сеул призвал Пекин сыграть «конструктивную» роль в обеспечении мира и стабильности на Корейском полуострове. Представитель Китая в ответ заявил, что Пекин придерживается мирной политики в регионе. Заместители глав внешнеполитических ведомств выразили готовность развивать партнёрские отношения на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды, а также углублять и расширять торгово-экономические обмены.