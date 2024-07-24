Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

Правительство РК будет поддерживать экспорт АЭС

Write: 2024-07-25 14:16:20Update: 2024-07-25 15:37:27

Правительство РК будет поддерживать экспорт АЭС

Photo : YONHAP News

Правительство РК окажет всестороннюю поддержку реализации плана строительства в Чехии двух ядерных реакторов. Об этом заявил заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Чхве Нам Хо, выступая 25 июля в Сеуле на совещании по экономическим вопросам. На прошлой неделе южнокорейский консорциум во главе с Корейской корпорацией гидро- и атомной энергетики был выбран приоритетным участником тендера на строительство в Чехии реакторов стоимостью 17 млрд 300 млн долларов. Чхве Нам Хо призвал государственные и частные компании прилагать совместные усилия для развития атомной энергетики в качестве экспортной отрасли. Представители правительства обещали тесно сотрудничать с бизнесом для достижения взаимовыгодных результатов. Принято решение использовать международные мероприятия, в том числе, саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 2025 года, который пройдёт в РК, чтобы пропагандировать конкурентоспособность страны в атомной энергетике. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >