Правительство РК будет поддерживать экспорт АЭС

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Правительство РК окажет всестороннюю поддержку реализации плана строительства в Чехии двух ядерных реакторов. Об этом заявил заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Чхве Нам Хо, выступая 25 июля в Сеуле на совещании по экономическим вопросам. На прошлой неделе южнокорейский консорциум во главе с Корейской корпорацией гидро- и атомной энергетики был выбран приоритетным участником тендера на строительство в Чехии реакторов стоимостью 17 млрд 300 млн долларов. Чхве Нам Хо призвал государственные и частные компании прилагать совместные усилия для развития атомной энергетики в качестве экспортной отрасли. Представители правительства обещали тесно сотрудничать с бизнесом для достижения взаимовыгодных результатов. Принято решение использовать международные мероприятия, в том числе, саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 2025 года, который пройдёт в РК, чтобы пропагандировать конкурентоспособность страны в атомной энергетике.