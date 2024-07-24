Ещё 15 регионов РК названы особыми зонами бедствия

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25 июля президент РК Юн Сок Ёль объявил 15 регионов в центре и на юге страны, пострадавших от проливных дождей, особыми зонами бедствия. Это уезд Окчхон-гун провинции Чхунчхон-Пукто, уезды Кымсан-гун и Пуё-гун провинции Чхунчхон-Намдо, город Иксан провинции Чолла-Пукто, город Андон провинции Кёнсан-Пукто, район Кисон-дон муниципального округа Со-гу города Тэчжона, волости Чусан-мён и Мисан-мён города Порёна провинции Чхунчхон-Намдо, волости Сонсан-мён и Напхо-мён города Кунсана провинции Чолла-Пукто, село Мучжу-ып, волости Сольчхон-мён и Пунам-мён уезда Мучжу-гун провинции Чолла-Пукто, волость Понсан-мён города Кимчхона провинции Кёнсан-Пукто и волость Чхонги-мён уезда Ёнян-гун провинции Кёнсан-Пукто. Решение о присвоении этим регионам статуса особых зон бедствия принято после тщательной оценки причинённого им ущерба. На прошлой неделе данный статус был присвоен пяти регионам. Статус особых зон бедствия предполагает оказание пострадавшим регионам финансовой помощи из бюджета, предоставление пособий и льгот местным жителям, включая отсрочку по кредитам и налоговые льготы.