Правительство призывает следить за ситуацией вокруг WeMakePrice и TMON

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Правительство РК призвало финансовые учреждения тщательно изучить ситуацию на рынке в связи с задержками платежей платформами электронной коммерции TMON и WeMakePrice, а также приложить усилия для предотвращения ущерба продавцам и покупателям. Об этом заявил министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок, выступая 25 июля на чрезвычайном совещании в Сеуле. Две онлайн-торговые площадки, принадлежащие сингапурскому гиганту электронной коммерции Qoo10, задержали платежи продавцам из-за проблем с ликвидностью. Это вызвало обеспокоенность по поводу последствий для всей отрасли и потенциального ущерба для клиентов, поскольку сумма задержек платежей составила около 100 миллиардов вон (72 миллиона долларов). Большинство из 60 тысяч продавцов являются самозанятыми. Платформы не выплатили деньги, заработанные продавцами в мае, хотя платежи должны были быть погашены в этом месяце. Сопредседатель WeMakePrice извинился за инцидент, заявив, что Qoo10 Group работает над обеспечением средств для выплаты денег продавцам.