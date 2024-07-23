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Спорт

У лучников из РК успешный старт на ОИ в Париже

Write: 2024-07-26 11:02:12Update: 2024-07-26 15:45:51

У лучников из РК успешный старт на ОИ в Париже

Photo : YONHAP News

Южнокорейская сборная успешно стартовала на летних Олимпийских играх в Париже. По результатам квалификационных соревнований, состоявшихся 25 июля, южнокорейские лучники заняли первые места в личном и командном зачётах. Чемпионка Азиатских игр прошлого года Им Си Хён стала победительницей квалификационных соревнований в женском индивидуальном зачёте с результатом 694 очка из 720 возможных. Она установила новый мировой рекорд.  На втором месте Нам Су Хён, набравшая 688 очков. Чон Хун Ён заняла 13-е место. В женском командном зачёте женская сборная РК также на первом месте с результатом 2.046 очков. В мужском зачёте на первом месте также южнокорейский спортсмен Ким У Чжин с результатом 686 очков. На втором месте Ким Чжэ Док, набравший 682 очка. Ли У Сик на пятом месте. В командном зачёте мужчины также заняли первое место, набрав 2.049 очков. Сборная страны по стрельбе из лука планирует привезти из Парижа минимум три золотых медали. 
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