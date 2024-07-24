Президент РК призвал правительство поддержать регионы

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Открытие новой эпохи регионов является путём к решению проблемы низкой рождаемости. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 25 июля в провинции Чхунчхон-Намдо на заседании центрального совета регионального сотрудничества. Призвав правительство оказать финансовую и административную поддержку регионам страны, глава государства отметил, что, если все они будут иметь ресурсы, позволяющие обеспечить благосостояние населения, то проблема низкой рождаемости решится естественным образом. Разные регионы прилагают усилия в этом направлении на своём уровне. В качестве примера президент привёл провинцию Кёнсан-Пукто, которая объявила войну с низкой рождаемостью. Местные власти выделили на эти цели около 90 млн долларов, продвигая политику предоставления ухода за детьми в течение всего дня. Президент отметил, что регионы нуждаются в дополнительных полномочиях и финансовых ресурсах для стимулирования рождаемости. Поэтому правительство будет активно поддерживать регионы, разрабатывающие лучшие меры в этом направлении,- отметил Юн Сок Ёль.